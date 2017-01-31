За что дисквалифицирован олимпийский чемпион Сочи-2014 Труненков

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«Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА “РУСАДА” приняла решение о дисквалификации спортсмена Труненкова Дмитрия на 4 года начиная с 19 апреля 2016 года за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в сообщении РУСАДА.

Разгоняющий Труненков стал чемпионом Олимпиады 2014 года в Сочи в составе четверки Александра Зубкова. А в августе 2016 года он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Александр ЗУБКОВ: «БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ ТРУНЕНКОВА»

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что ему неизвестно, почему дисквалифицирован Дмитрий Труненков.

— Решение было вынесено в апреле 2016 года, — сказал Зубков. — В тот момент я еще не возглавлял федерацию. Сейчас я получил информацию по поводу дисквалификации Дмитрия Труненкова. Будем смотреть, разбираться, почему это произошло.