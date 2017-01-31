Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28610406/
31 января 2017, 12:35 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Спорт-Экспресс

За что дисквалифицирован олимпийский чемпион Сочи-2014 Труненков

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем официальном сайте объявило о решении Федерации бобслея России дисквалифицировать Дмитрия Труненкова. Причиной послужили запрещенные вещества, обнаруженные в организме бобслеиста, который уже завершил карьеру.

<span class=error>РУСАДА</span> объявило о решении ФБР наказать Труненкова. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА “РУСАДА” приняла решение о дисквалификации спортсмена Труненкова Дмитрия на 4 года начиная с 19 апреля 2016 года за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил», — говорится в сообщении РУСАДА.

Разгоняющий Труненков стал чемпионом Олимпиады 2014 года в Сочи в составе четверки Александра Зубкова. А в августе 2016 года он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Александр ЗУБКОВ: «БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ ТРУНЕНКОВА»

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что ему неизвестно, почему дисквалифицирован Дмитрий Труненков.

— Решение было вынесено в апреле 2016 года, — сказал Зубков. — В тот момент я еще не возглавлял федерацию. Сейчас я получил информацию по поводу дисквалификации Дмитрия Труненкова. Будем смотреть, разбираться, почему это произошло.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Бойцов: Прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг Труненкова

Бойцов: Прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг Труненкова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею, работавший с командой до конца прошлого сезона, не имеет никакого отношения к допинговому нарушению Дмитрия Труненкова, которое случилось в апреле 2016 года. Об этом сообщил ТАСС бывший старший тренер национальной команды по бобслею Владимир Бойцов.
Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Немного огня от Дмитрия Губерниева

"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

Халк обратился к "Зениту"