Федерация бобслея России намерена разобраться в ситуации с Труненковым
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России намерена разобраться в причинах нарушения антидопинговых правил бобслеистом Дмитрием Труненковым. Об этом сообщил ТАСС президент федерации Александр Зубков.
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Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков был дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.
«Мы очень огорчены тем, что бобслеист Дмитрий Труненков нарушил антидопинговые правила, и будем разбираться, как это произошло, — сообщил Зубков. — Нарушение случилось еще до того, как я стал президентом федерации, поэтому на большинство вопросов должно дать ответы прошлое руководство организации».
Труненков является олимпийским чемпионом 2014 года в соревнованиях четверок. Завершил спортивную карьеру летом 2016 года.
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