ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 году

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«У нас есть серьезные намерения провести этап Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/2019, поэтому мы обязательно будем подавать заявку, — подчеркнула Гарт. — Об этом уже извещена Международная федерация санного спорта. Этот этап должен стать генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет у нас в 2020 году».

Как сообщила ранее ТАСС глава ФССР, в олимпийском сезоне Россия не намерена претендовать на домашний этап Кубка мира по санному спорту.

Сочи трижды принимал этапы Кубка мира — в феврале 2013, 2015 и 2016 годов. Там же прошел турнир по санному спорту Игр-2014.