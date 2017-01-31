ФССР намерена провести в Сочи этап КМ по санному спорту в 2019 году
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена провести в сезоне-2018/2019 в Сочи этап Кубка мира, который бы стал генеральной репетицией чемпионата мира — 2020. Об этом сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.
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«У нас есть серьезные намерения провести этап Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/2019, поэтому мы обязательно будем подавать заявку, — подчеркнула Гарт. — Об этом уже извещена Международная федерация санного спорта. Этот этап должен стать генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет у нас в 2020 году».
Как сообщила ранее ТАСС глава ФССР, в олимпийском сезоне Россия не намерена претендовать на домашний этап Кубка мира по санному спорту.
Сочи трижды принимал этапы Кубка мира — в феврале 2013, 2015 и 2016 годов. Там же прошел турнир по санному спорту Игр-2014.
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