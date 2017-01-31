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31 января 2017, 11:04 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Россия не будет подавать заявку на этап КМ по санному спорту в олимпийском сезоне

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация санного спорта России (ФССР) не будет подавать заявку в Международную федерацию санного спорта (ФИЛ) на проведение в Сочи в сезоне-2017/2018 этапа Кубка мира. Об этом сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.

«Получение права провести в следующем сезоне этап Кубка мира по санному спорту не является для нас самым важным делом, — считает Гарт. — Главное — это качественная подготовка к Олимпиаде, а организация домашнего этапа может отнять лишние силы, поэтому мы не будем подавать заявку на олимпийский сезон. Нам хотелось бы избежать лишней нервотрепки, да и финансовая сторона вопроса тоже играет свою роль».

Россия не претендовала на домашний этап Кубка мира и в текущем сезоне. Главной причиной отказа, как сообщала Гарт весной прошлого года, стал чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи, который из-за допинговых скандалов был впоследствии перенесен в немецкий Кенигзее.

В сезоне-2016/2017 из России в другие страны также были перенесены этапы Кубка мира по лыжным гонкам, биатлону и конькобежному спорту.
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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация санного спорта России (ФССР) намерена провести в сезоне-2018/2019 в Сочи этап Кубка мира, который бы стал генеральной репетицией чемпионата мира — 2020. Об этом сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.
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