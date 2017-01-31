Россия не будет подавать заявку на этап КМ по санному спорту в олимпийском сезоне

«Получение права провести в следующем сезоне этап Кубка мира по санному спорту не является для нас самым важным делом, — считает Гарт. — Главное — это качественная подготовка к Олимпиаде, а организация домашнего этапа может отнять лишние силы, поэтому мы не будем подавать заявку на олимпийский сезон. Нам хотелось бы избежать лишней нервотрепки, да и финансовая сторона вопроса тоже играет свою роль».

Россия не претендовала на домашний этап Кубка мира и в текущем сезоне. Главной причиной отказа, как сообщала Гарт весной прошлого года, стал чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи, который из-за допинговых скандалов был впоследствии перенесен в немецкий Кенигзее.

В сезоне-2016/2017 из России в другие страны также были перенесены этапы Кубка мира по лыжным гонкам, биатлону и конькобежному спорту.