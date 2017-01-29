Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира
ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России заняла третье место в эстафете на чемпионате мира по санному спорту, который завершился в австрийском Инсбруке. Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов показали результат 2 минуты 8,984 секунды.
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Победителем стала команда Германии (2.08,474), серебро досталось сборной США (2.08,664). Репилов стал первым российским саночником, завоевавшим три медали на одном чемпионате мира. Ранее он выиграл два серебра — в спринте и классической гонке.
В командной гонке наивысшим достижением отечественных саночников на чемпионатах мира является серебряные медали, завоеванные в 2012 году в немецком Альтенберге и в 2015 году в латвийской Сигулде. Сборная СССР дважды становилась обладателем бронзовых медалей в этом виде соревновательной программы (1989 — немецкий Винтерберг и 1990 — канадский Калгари). На чемпионате мира 2016 года в немецком Кенигзее россияне (Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) остались четвертыми.
Всего по итогам чемпионата мира российские саночники завоевали три медали — два серебра и одну бронзу.
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