Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира

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Победителем стала команда Германии (2.08,474), серебро досталось сборной США (2.08,664). Репилов стал первым российским саночником, завоевавшим три медали на одном чемпионате мира. Ранее он выиграл два серебра — в спринте и классической гонке.

В командной гонке наивысшим достижением отечественных саночников на чемпионатах мира является серебряные медали, завоеванные в 2012 году в немецком Альтенберге и в 2015 году в латвийской Сигулде. Сборная СССР дважды становилась обладателем бронзовых медалей в этом виде соревновательной программы (1989 — немецкий Винтерберг и 1990 — канадский Калгари). На чемпионате мира 2016 года в немецком Кенигзее россияне (Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) остались четвертыми.

Всего по итогам чемпионата мира российские саночники завоевали три медали — два серебра и одну бронзу.