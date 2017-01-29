Российский экипаж Стульнева стал 3-м на этапе КМ по бобслею в Кёнигзее среди четверок
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Российский экипаж бобслеистов с рулевым Алексеем Стульневым занял третье место в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее.
Победителем соревнований стала немецкая четверка во главе с Йоханнесом Лохнером со временем 1 минута 37,17 секунды. Второе место занял также немецкий экипаж с рулевым Нико Вальтером (+0,25), а россияне Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев отстали от лидера на 0,32 секунды.
Еще два экипажа из России с рулевыми Александром Касьяновым (Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв) и Максимом Андриановым (Пётр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых) заняли, соответственно, шестое и восьмое место с отставанием от лидера 0,36 и 0,45 секунды.
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