Российский экипаж Стульнева стал 3-м на этапе КМ по бобслею в Кёнигзее среди четверок

Победителем соревнований стала немецкая четверка во главе с Йоханнесом Лохнером со временем 1 минута 37,17 секунды. Второе место занял также немецкий экипаж с рулевым Нико Вальтером (+0,25), а россияне Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев отстали от лидера на 0,32 секунды.

Еще два экипажа из России с рулевыми Александром Касьяновым (Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв) и Максимом Андриановым (Пётр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых) заняли, соответственно, шестое и восьмое место с отставанием от лидера 0,36 и 0,45 секунды.