Экипаж Стульнева стал бронзовым призером этапа КМ в Кенигзее в турнире бобов-четверок
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский экипаж Алексея Стульнева занял третье место в турнире
бобов-четверок на шестом этапе Кубка мира, который завершился в немецком Кенигзее. Его результат по сумме двух попыток — 1 минута 37,49 секунды.
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Первое место заняла немецкая четверка Йоханнеса Лохнера (1.37,17), второе — другой экипаж из Германии Нико Вальтера (1.37,43).
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