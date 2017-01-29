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29 января 2017, 17:58 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Экипаж Стульнева стал бронзовым призером этапа КМ в Кенигзее в турнире бобов-четверок

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский экипаж Алексея Стульнева занял третье место в турнире бобов-четверок на шестом этапе Кубка мира, который завершился в немецком Кенигзее. Его результат по сумме двух попыток — 1 минута 37,49 секунды.

Первое место заняла немецкая четверка Йоханнеса Лохнера. Увеличить
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Первое место заняла немецкая четверка Йоханнеса Лохнера (1.37,17), второе — другой экипаж из Германии Нико Вальтера (1.37,43).

Накануне в турнире бобов-двоек Стульнев и Максим Белугин стали четвертыми, победили немцы Лохнер и Джошуа Блум.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

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