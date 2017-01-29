Саночник Репилов намерен взять реванш за серебро ЧМ-2017 на Играх в Южной Корее

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В воскресенье Репилов с результатом результат 1 минута 39,861 секунды занял второе место. Победителем стал Киндль (1.39,799). В пятницу Репилов стал серебряным призером ЧМ-2017 в спринте, уступив тому же австрийцу.

«Это серебро мне досталось в очень упорной борьбе, — заметил Репилов. — Обидно, конечно, что опять не удалось стать первым, но победитель соревнований — австриец, он выступает дома, его все поддерживают. Может быть, ему эта победа оказалась важнее, чем мне. Ничего, на Олимпиаде у него не будет такой поддержки, и тогда обязательно наступит моя очередь побеждать».

«Да, быть чемпионом мира гораздо круче, чем быть серебряным призером. Но, с другой стороны, в 20 лет дважды стать вторым на мировом первенстве тоже здорово», — считает собеседник ТАСС.

После первого заезда Репилов отставал от Киндля всего на 0,004 секунды. «Это ничто. Вышел на второй заезд и в нем допустил небольшие помарочки, которые привезли меня только к серебру. Позже с тренером обязательно посмотрим, где я ошибся», — подытожил российский саночник.