Проблемы в стартовом разгоне помешали саночнику Павличенко побороться за медали ЧМ
ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион Европы 2017 года россиянин Семен Павличенко в воскресной гонке чемпионата мира по санному спорту не сумел завоевать награду
из-за того, что недостаточно хорошо разогнался на стартовом отрезке. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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Павличенко в итоге занял только пятое место. Победителем стал австриец Вольфганг Киндль, серебро досталось россиянину Роману Репилову, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.
«Сегодня я не очень хорошо отработал на стартовом отрезке, а по самой трассе проходил без ошибок, хотя небольшие помарочки, конечно, были. Поэтому я и остался сегодня без медали», — считает Павличенко.
«Успех Киндля неслучаен, — продолжил собеседник ТАСС. — Это очень хороший спортсмен, и на всех трассах он выступает довольно неплохо. А дома у него изначально было преимущество. Вольфганг сегодня ехал очень красиво и по идеальной траектории».
Павличенко — чемпион мира 2015 года в латвийской Сигулде.
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