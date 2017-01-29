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29 января 2017, 17:32 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Проблемы в стартовом разгоне помешали саночнику Павличенко побороться за медали ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион Европы 2017 года россиянин Семен Павличенко в воскресной гонке чемпионата мира по санному спорту не сумел завоевать награду из-за того, что недостаточно хорошо разогнался на стартовом отрезке. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Россиянин в итоге занял только пятое место. Увеличить
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Павличенко в итоге занял только пятое место. Победителем стал австриец Вольфганг Киндль, серебро досталось россиянину Роману Репилову, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.

«Сегодня я не очень хорошо отработал на стартовом отрезке, а по самой трассе проходил без ошибок, хотя небольшие помарочки, конечно, были. Поэтому я и остался сегодня без медали», — считает Павличенко.

«Успех Киндля неслучаен, — продолжил собеседник ТАСС. — Это очень хороший спортсмен, и на всех трассах он выступает довольно неплохо. А дома у него изначально было преимущество. Вольфганг сегодня ехал очень красиво и по идеальной траектории».

Павличенко — чемпион мира 2015 года в латвийской Сигулде.
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Саночник Репилов намерен взять реванш за серебро ЧМ-2017 на Играх в Южной Корее

Саночник Репилов намерен взять реванш за серебро ЧМ-2017 на Играх в Южной Корее

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира по санному спорту россиянин Роман Репилов испытывает чувство обиды от того, что уступил хозяину трассы австрийцу Вольфгангу Киндлю, однако уверен, что сможет взять реванш у этого спортсмена на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС Репилов.
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