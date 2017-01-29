Проблемы в стартовом разгоне помешали саночнику Павличенко побороться за медали ЧМ

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Павличенко в итоге занял только пятое место. Победителем стал австриец Вольфганг Киндль, серебро досталось россиянину Роману Репилову, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.

«Сегодня я не очень хорошо отработал на стартовом отрезке, а по самой трассе проходил без ошибок, хотя небольшие помарочки, конечно, были. Поэтому я и остался сегодня без медали», — считает Павличенко.

«Успех Киндля неслучаен, — продолжил собеседник ТАСС. — Это очень хороший спортсмен, и на всех трассах он выступает довольно неплохо. А дома у него изначально было преимущество. Вольфганг сегодня ехал очень красиво и по идеальной траектории».

Павличенко — чемпион мира 2015 года в латвийской Сигулде.