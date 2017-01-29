Демченко: Домашняя трасса помогла австрийскому саночнику Киндлю обыграть Репилова на ЧМ

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Репилов с результатом результат 1 минута 39,861 секунды занял второе место. Победителем стал австриец Киндль (1.39,799). Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров — восьмым, Александр Горбацевич — 13-м.

«После серебра Романа я испытываю радость, он очень хорошо проехал как в первом, так и во втором заездах, — отметил Демченко. — Но ему противостоял австриец Киндль, выступающий здесь на домашней трассе. Он ее лучше знает, трасса под него готовилась. Конечно, можно было выиграть и в таких условиях, но не получилось».

«Павличенко стал пятым, Федоров — восьмым. Это хороший для нас результат. Тем более, что мы очень давно не выигрывали здесь медалей. Этот чемпионат подчеркнул, что наша мужская команда вполне конкурентоспособна», — заметил собеседник ТАСС.

До ЧМ-2017 последний раз российские саночники выигрывали медали на трассе в Инсбруке в сезоне-2010/2011. Тогда на этапе Кубка мира Виктор Кнейб занял третье место. До этой бронзы такого же успеха в сезоне-2002/2003 также на этапе мирового Кубка добился Демченко.