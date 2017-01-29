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29 января 2017, 16:45 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Демченко: Домашняя трасса помогла австрийскому саночнику Киндлю обыграть Репилова на ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель чемпионата мира по санному спорту австриец Вольфганг Киндль сумел опередить россиянина Романа Репилова в борьбе за титул во многом благодаря тому, то турнир проходил в Австрии. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Репилов с результатом результат 1 минута 39861 секунды занял второе место. Увеличить
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Репилов с результатом результат 1 минута 39,861 секунды занял второе место. Победителем стал австриец Киндль (1.39,799). Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров — восьмым, Александр Горбацевич — 13-м.

«После серебра Романа я испытываю радость, он очень хорошо проехал как в первом, так и во втором заездах, — отметил Демченко. — Но ему противостоял австриец Киндль, выступающий здесь на домашней трассе. Он ее лучше знает, трасса под него готовилась. Конечно, можно было выиграть и в таких условиях, но не получилось».

«Павличенко стал пятым, Федоров — восьмым. Это хороший для нас результат. Тем более, что мы очень давно не выигрывали здесь медалей. Этот чемпионат подчеркнул, что наша мужская команда вполне конкурентоспособна», — заметил собеседник ТАСС.

До ЧМ-2017 последний раз российские саночники выигрывали медали на трассе в Инсбруке в сезоне-2010/2011. Тогда на этапе Кубка мира Виктор Кнейб занял третье место. До этой бронзы такого же успеха в сезоне-2002/2003 также на этапе мирового Кубка добился Демченко.
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Саночник Репилов намерен взять реванш за серебро ЧМ-2017 на Играх в Южной Корее

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира по санному спорту россиянин Роман Репилов испытывает чувство обиды от того, что уступил хозяину трассы австрийцу Вольфгангу Киндлю, однако уверен, что сможет взять реванш у этого спортсмена на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС Репилов.
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