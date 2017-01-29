Российский саночник Репилов завоевал серебро на чемпионате мира
ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Роман Репилов занял второе место на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в австрийском Инсбруке. Спортсмен показал результат 1 минута 39,861 секунды.
Победителем стал австриец Вольфганг Киндль (1.39,799), третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (1.39,919).
Россиянин Семен Павличенко стал пятым (1.40,031), Степан Федоров — восьмым (1.40,212), Александр Горбацевич — 13-м (1.40,390).
На ЧМ-2016 в немецком Кенигзее лучший результат среди россиян показал Павличенко, занявший девятое место. Репилов остался 13-м, Федоров — 16-м, Максим Аравин — 24-м. Победу тогда одержал немец Феликс Лох, серебро досталось его соотечественнику Ральфу Палику, бронза — Киндлю.
Отечественные спортсмены ранее дважды одерживали победы на чемпионатах мира в соревнованиях мужских
Данилин также выигрывал серебро мирового первенства в 1983 году в американском
На этапах Кубка мира, проходивших в Инсбруке, отечественные саночники лишь однажды одержали победу — в сезоне-1981/1982 отличился Данилин. Юрий Харченко (1987/1988), Демченко (2002/2003) и Виктор Кнейб (2009/2010) становились на этой австрийской трассе третьими.
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