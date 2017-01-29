Четверка Попова стала третьей на юниорском ЧМ по бобслею в Винтерберге

В воскресенье по итогам двух попыток россияне показали время 1 минута 49,82 секунды. Победителями стали немцы Беннет Бахмюллер, Бенедикт Гертель, Никлас Шерер и Тонга Коста Лоренц — 1.49,67. Второе место заняли другие представители Германии — Кристоф Хафер, Михаэль Зальцер, Пауль Кренц и Маркус Рейхле (1.49,74).

Еще две российских четверки — Александр Бредихин/Ростислав Гайтюкевич/Сергей Сысоев/Владислав Жаровцев (1.49,90) и Иван Линючев/Павел Буряков/Николай Гнездилов/Руслан Самитов (1.49,97) — заняли четвертое и пятое место.