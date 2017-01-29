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29 января 2017, 15:58 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Четверка Попова стала третьей на юниорском ЧМ по бобслею в Винтерберге

Российские бобслеисты Дмитрий Попов, Андрей Казанцев, Иван Кардаков и Михаил Мордасов стали третьими в соревнованиях четверок на юниорском чемпионате мира в Винтерберге (Германия).

В воскресенье по итогам двух попыток россияне показали время 1 минута 49,82 секунды. Победителями стали немцы Беннет Бахмюллер, Бенедикт Гертель, Никлас Шерер и Тонга Коста Лоренц — 1.49,67. Второе место заняли другие представители Германии — Кристоф Хафер, Михаэль Зальцер, Пауль Кренц и Маркус Рейхле (1.49,74).

Еще две российских четверки — Александр Бредихин/Ростислав Гайтюкевич/Сергей Сысоев/Владислав Жаровцев (1.49,90) и Иван Линючев/Павел Буряков/Николай Гнездилов/Руслан Самитов (1.49,97) — заняли четвертое и пятое место.
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