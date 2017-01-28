Бобслеисты Стульнев и Белугин заняли четвертое место на этапе Кубка мира в Кенигзее
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Максим Белугин заняли второе место в двойках на этапе Кубка мира в Кенигзее (Германия).
Победителями стали немцы Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум — 1 минута 38,54 секунды. Стульнев и Белугин проиграли им 0,40 секунды. Второе место поделили немцы Франческо Фридрих/Торстен Маргис и американцы Стивен Холкомб/Карло Вальдес (обе двойки +0,23).
Россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарев (+0,65) показали 10-й результат, Максим Андрианов и Илья Малых (+0,99) — 18-й.
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