Немецкие саночники заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на ЧМ в Иглсе

Эггерт и Бенеккен по сумме двух попыток показали время 1 минута 19,005 секунды. Представители Германии в итоге заняли весь пьедестал. Второе место у дуэта Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (+0,206), третье — у тандема Робин Йоханнес Гойеке/Давид Гамм (+0,385).

Лучшими из россиян стали Александр Денисьев и Владислав Антонов (+0,644) — 6-е место. Еще одна российская пара Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,679) стала 7-й, а тандем Андрей Богданов/Андрей Медведев (+1,094) — 15-м.