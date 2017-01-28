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28 января 2017, 19:16 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Немецкие саночники заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на ЧМ в Иглсе

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен победили в соревнованиях двоек на чемпионате мира в Иглсе (Австрия).

Эггерт и Бенеккен по сумме двух попыток показали время 1 минута 19,005 секунды. Представители Германии в итоге заняли весь пьедестал. Второе место у дуэта Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (+0,206), третье — у тандема Робин Йоханнес Гойеке/Давид Гамм (+0,385).

Лучшими из россиян стали Александр Денисьев и Владислав Антонов (+0,644) — 6-е место. Еще одна российская пара Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,679) стала 7-й, а тандем Андрей Богданов/Андрей Медведев (+1,094) — 15-м.
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