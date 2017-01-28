Саночник Южаков: Дисквалификация в спринте добавила злости в субботней гонке
ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дисквалификация, которой были наказаны в пятничном спринте экипажей
саней-двоек россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров, добавила им спортивной злости перед субботней классической гонкой, которая, как считают сами спортсмены, им удалась. Об этом ТАСС сообщил Южаков.
Южаков и Прохоров были в пятницу единственными участниками чемпионата мира, которые были лишены возможности бороться за медали в спринте. Организаторы соревнований сняли россиян с заезда, посчитав, что те не сумели вовремя стартовать. Все заявления спортсменов о том, что им не был подан вовремя сигнал стартовать, и последующая апелляция со стороны тренерского штаба не возымели действия.
«Вчерашняя дисквалификация морально не придавила нас. Наоборот, этот отдых нам пошел даже на пользу. Только больше разозлились и показали сегодня неплохую езду», — заметил Южаков.
Весь пьедестал в субботних заездах на
«Но на тренировках у нас результаты были гораздо лучше, чем сейчас. К сожалению, сейчас здесь потеплело, и это напрямую отразилось на качестве льда. Погода не в нашу пользу», — отметил Южаков.
В воскресенье на чемпионате мира будут разыграны медали в мужских одиночных санях и командной гонке.
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