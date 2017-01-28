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28 января 2017, 18:00 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российские саночники Денисьев и Антонов стали шестыми на ЧМ в двойках

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли шестое место место в соревнованиях двоек на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Спортсмены показали результат — 1 минута 19,649 секунды.

Победителями стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Увеличить
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Весь пьедестал заняли представители Германии. Победителями стали Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.19,005), второе место заняли Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.19,211), третьими финишировали Робин Гюке и Давид Гамм (1.19,390). Российская двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров стала седьмой (1.19,684), Андрей Богданов/Андрей Медведев — 15-е (1.20,099).

На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в немецком Кенигзее, в соревнования двоек победителями стали Вендль и Арльт, вторыми финишировали Эггерт и Бенеккен, третьими — итальянцы Кристиан Обершольц и Патрик Грубер. Богданов и Медведев тогда показали шестой результат, Южаков и Владимир Прохоров — 12-й, Денисьев и Антонов — 25-й.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.
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