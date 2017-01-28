Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28584855/
28 января 2017, 16:41 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночница Демченко считает, что трасса ЧМ в Инсбруке ей не подходит

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Виктория Демченко объяснила результат на чемпионате мира в австрийском Инсбруке тем, что местная трасса не позволяет ей реализовать свои лучшие качества. Такое мнение она высказала ТАСС.

Россиянка занявшая на ЧМ 13-е место заявила что эта трасса слишком медленная. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Демченко, дочь главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко, в субботу заняла 13-е место. В первом заезде она показала девятый результат, во втором — 12-й.

«Эта трасса слишком медленная для меня, — заметила Демченко. — Она достаточно короткая, и нет возможности разогнаться. Первый заезд у меня более-менее получился, а вторым я полностью недовольна».

Осенью при подготовке к сезону Демченко получила травму кисти, из-за которой смогла начать выступать на этапах Кубка мира только в январе. «У меня рука уже зажила, поэтому причины моего не очень удачного выступления кроются не в прошлых болячках», — подчеркнула собеседница ТАСС.

На чемпионате мира 2016 года в немецком Кенигзее Демченко заняла десятое место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Зубков: Скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мира

Зубков: Скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мира

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский скелетонист Александр Третьяков на достойном уровне отработал этап Кубка мира в немецком Кенигзее и будет фаворитом чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Мутко: Медведева и Погорилая подтвердили уровень российского фигурного катания

Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном

Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлема