Зубков: Скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мира

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Третьяков в субботу занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее.

«Мы готовимся к чемпионату мира, и Кубок мира — это контрольная тренировка, и Александр отработал ее на достойном уровне. Мы смотрели и за соперниками, уверен, что на чемпионате мира самыми опасными будут спортсмены из Германии, Латвии и Южной Кореи. Всегда говорил, что Третьяков является самым опасным соперником для остальных и фаворитом чемпионата мира, а как будет — покажет гонка, а она будет тяжелой», — сказал Зубков.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года должен был пройти в Сочи, однако в декабре международная федерация приняла решение перенести соревнования в немецкий Кенигзее на фоне допингового скандала.