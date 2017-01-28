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28 января 2017, 16:36 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Зубков: Скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мира

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский скелетонист Александр Третьяков на достойном уровне отработал этап Кубка мира в немецком Кенигзее и будет фаворитом чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

В субботу россиянин завоевал золото на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее. Увеличить
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Третьяков в субботу занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее.

«Мы готовимся к чемпионату мира, и Кубок мира — это контрольная тренировка, и Александр отработал ее на достойном уровне. Мы смотрели и за соперниками, уверен, что на чемпионате мира самыми опасными будут спортсмены из Германии, Латвии и Южной Кореи. Всегда говорил, что Третьяков является самым опасным соперником для остальных и фаворитом чемпионата мира, а как будет — покажет гонка, а она будет тяжелой», — сказал Зубков.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года должен был пройти в Сочи, однако в декабре международная федерация приняла решение перенести соревнования в немецкий Кенигзее на фоне допингового скандала.
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