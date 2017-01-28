Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством саней
ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России Татьяна Иванова, занявшая в женской классической гонке на чемпионате мира по санному спорту 11-е место, не считает, что причины ее неудачного выступления кроются в инвентаре. Об этом она сообщила ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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В первом заезде лидер женской сборной России показала 14-й результат, который практически лишил ее возможности бороться за награды чемпионата. Второй заезд россиянке удался лучше, в нем Иванова показала четвертое время. Днем ранее спортсменка заняла шестое место в спринте.
«По сравнению с пятничным спринтом, сегодняшняя гонка у меня не сложилась — вчера я конкурировала на равных с лидерами и уступила им буквально несколько тысячных, то сегодня сложилось все
«Я очень хорошо проехала по трассе, и никто не может понять, что случилось, — продолжила собеседница ТАСС. — Спросила у тренеров, посмотрела видеозапись своего заезда — там не было никаких ошибок. Не думаю, что причины в инвентаре. Я выступала на этих санях здесь на тренировках, во вчерашнем спринте, и все было нормально».
В субботу также будут разыграны медали в соревнованиях мужских экипажей
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