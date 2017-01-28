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28 января 2017, 15:48 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством саней

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России Татьяна Иванова, занявшая в женской классической гонке на чемпионате мира по санному спорту 11-е место, не считает, что причины ее неудачного выступления кроются в инвентаре. Об этом она сообщила ТАСС.

Лидер сборной России по санному спорту заняла на чемпионате мира 11-е место. Увеличить
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В первом заезде лидер женской сборной России показала 14-й результат, который практически лишил ее возможности бороться за награды чемпионата. Второй заезд россиянке удался лучше, в нем Иванова показала четвертое время. Днем ранее спортсменка заняла шестое место в спринте.

«По сравнению с пятничным спринтом, сегодняшняя гонка у меня не сложилась — вчера я конкурировала на равных с лидерами и уступила им буквально несколько тысячных, то сегодня сложилось все по-другому, — отметила Иванова. — Я не знаю, что случилось в первом заезде. Результат второго заезда оказался немного лучше первого, и мне удалось немного исправить положение. Но после первого заезда был очень большой проигрыш, который не позволил в итоге бороться за награды».

«Я очень хорошо проехала по трассе, и никто не может понять, что случилось, — продолжила собеседница ТАСС. — Спросила у тренеров, посмотрела видеозапись своего заезда — там не было никаких ошибок. Не думаю, что причины в инвентаре. Я выступала на этих санях здесь на тренировках, во вчерашнем спринте, и все было нормально».

В субботу также будут разыграны медали в соревнованиях мужских экипажей саней-двоек.
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