Канакина и Трегубов победили на юниорском чемпионате мира по скелетону в Сигулде

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России Татьяна Иванова, занявшая в женской классической гонке на чемпионате мира по санному спорту 11-е место, не считает, что причины ее неудачного выступления кроются в инвентаре. Об этом она сообщила ТАСС.