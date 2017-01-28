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28 января 2017, 15:28 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Канакина и Трегубов победили на юниорском чемпионате мира по скелетону в Сигулде

Россияне Юлия Канакина и Никита Трегубов победили на юниорском чемпионате мира по скелетону в латвийской Сигулде.

В соревнованиях у девушек Канакина победила со временем 1 минута 45,66 секунды. Второй стала другая представительница России Рената Хузина (+0,19), третьей — немка Макси Юст (+0,48). Россиянка Анастасия Шлапак (+1.60) заняла восьмое место.

У юношей Трегубов выиграл с результатом 1 минута 41,47 секунды. Второе место занял латвиец Кристс Нетлаус (+0,36), третье — россиянин Евгений Рукосуев (+0,99). Еще один россиянин Алексей Козлов (+2.41) стал девятым.
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