Канакина и Трегубов победили на юниорском чемпионате мира по скелетону в Сигулде
Россияне Юлия Канакина и Никита Трегубов победили на юниорском чемпионате мира по скелетону в латвийской Сигулде.
В соревнованиях у девушек Канакина победила со временем 1 минута 45,66 секунды. Второй стала другая представительница России Рената Хузина (+0,19), третьей — немка Макси Юст (+0,48). Россиянка Анастасия Шлапак (+1.60) заняла восьмое место.
У юношей Трегубов выиграл с результатом 1 минута 41,47 секунды. Второе место занял латвиец Кристс Нетлаус (+0,36), третье — россиянин Евгений Рукосуев (+0,99). Еще один россиянин Алексей Козлов (+2.41) стал девятым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter