Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМ

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Иванова, на прошлом ЧМ в немецком Кенигзее ставшая бронзовым призером, на этот раз заняла только 11-е место. Россиянка показала результат 1 минута 20,103 секунды. Победу одержала немка Татьяна Хюфнер (1.19,712), второй стала американка Эрин Хэмлин (1.19,925), третьей — канадка Кимберли Макрэй (1.19,952). В первом заезде лидер женской сборной России показала только 14-й результат, который лишил ее возможности бороться за награды чемпионата.

«Мы пока не можем найти причины того, почему Иванова так медленно проехала первый заезд, — признался Демченко. — Она прекрасно стартовала, но затем после выхода из круга секундомер зафиксировал большое отставание. Могу сказать, что никаких видимых ошибок при прохождении трассы не было».

«Дело здесь и не в инвентаре, — продолжил собеседник ТАСС. — Второй заезд Татьяна провела на этих же санях в таких же погодных условиях и показала четвертое время. Если бы она выступила также и в первом заезде, то могла бы бороться за награды. Вечером будем дальше анализировать причины неудачного первого заезда».

Другая россиянка Екатерина Батурина стала 12-й (1.20,196), Виктория Демченко — 13-й (1.20,205).