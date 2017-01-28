Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в Германии
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в немецком Кенигзее. Он показал результат — 1 минута 40,41 секунды.
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Вторым стал представитель Южной Кореи Юн Сон Бин (отставание — 0,05 секунды), третьим финишировал немец Александр Гасснер (+0,19).
Россиянин Константин Хорошко показал 21-й результат, Артем Дроздов — 25-й.
Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Игльсе 3 февраля.
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