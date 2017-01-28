Хюфнер выиграла ЧМ по санному спорту в Иглсе, Иванова — 11-я
Немка Татьяна Хюфнер победила в соревнованиях женщин на чемпионате мира по санному спорту в Иглсе.
Второе место заняла американка Эрика Хэмлин, а замкнула тройку призёров канадка Кимберли Макрей. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, показавшая 11-й результат.
Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс, Австрия
Женщины
1. Татьяна Хюфнер (Германия) — 1.19,712.
2. Эрика Хэмлин (США) — 1.19,925.
3. Кимберли Макрей (Канада) — 1.19,952…
11. Татьяна Иванова (Россия) — 1.20,103.
12. Екатерина Батурина (Россия) — 1.20,196.
13. Виктория Демченко (Россия) — 1.20,205…
25. Екатерина Катникова (Россия) — 40,367.
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