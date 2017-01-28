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28 января 2017, 15:03 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Хюфнер выиграла ЧМ по санному спорту в Иглсе, Иванова — 11-я

Немка Татьяна Хюфнер победила в соревнованиях женщин на чемпионате мира по санному спорту в Иглсе.

Второе место заняла американка Эрика Хэмлин, а замкнула тройку призёров канадка Кимберли Макрей. Лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова, показавшая 11-й результат.

Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс, Австрия
Женщины

1. Татьяна Хюфнер (Германия) — 1.19,712.
2. Эрика Хэмлин (США) — 1.19,925.
3. Кимберли Макрей (Канада) — 1.19,952…
11. Татьяна Иванова (Россия) — 1.20,103.
12. Екатерина Батурина (Россия) — 1.20,196.
13. Виктория Демченко (Россия) — 1.20,205…
25. Екатерина Катникова (Россия) — 40,367.
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Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством саней

Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством саней

ИНСБРУК /Австрия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России Татьяна Иванова, занявшая в женской классической гонке на чемпионате мира по санному спорту 11-е место, не считает, что причины ее неудачного выступления кроются в инвентаре. Об этом она сообщила ТАСС.
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