Россиянин Веселов стал победителем этапа Интерконтинентального кубка по скелетону

В пятницу Веселов в сумме двух попыток показал время 1 минута 50,67 секунды. Второе место занял американец Джон Дэйли (+0,16), а третьим стал другой представитель России Владислав Марченков (+0,29).

Еще один россиянин Павел Куликов остановился в шаге от пьедестала, проиграв Марченкову 0,02 секунды.