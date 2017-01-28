Россиянин Веселов стал победителем этапа Интерконтинентального кубка по скелетону
Россиянин Егор Веселов стал победителем этапа Интерконтинентального кубка по скелетону, который проходит в американском
Лейк-Плэсиде.
В пятницу Веселов в сумме двух попыток показал время 1 минута 50,67 секунды. Второе место занял американец Джон Дэйли (+0,16), а третьим стал другой представитель России Владислав Марченков (+0,29).
Еще один россиянин Павел Куликов остановился в шаге от пьедестала, проиграв Марченкову 0,02 секунды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter