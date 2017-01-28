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28 января 2017, 0:06 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Россиянин Веселов стал победителем этапа Интерконтинентального кубка по скелетону

Россиянин Егор Веселов стал победителем этапа Интерконтинентального кубка по скелетону, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

В пятницу Веселов в сумме двух попыток показал время 1 минута 50,67 секунды. Второе место занял американец Джон Дэйли (+0,16), а третьим стал другой представитель России Владислав Марченков (+0,29).

Еще один россиянин Павел Куликов остановился в шаге от пьедестала, проиграв Марченкову 0,02 секунды.
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