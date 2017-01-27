ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Роман Репилов, занявший второе место в спринте на чемпионате мира в австрийском Инсбруке, испытывает небольшое чувство разочарования от того, что не сумел стать первым. Об этом Репилов сообщил ТАСС.