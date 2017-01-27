Двойка саночников Денисьев и Антонов — девятые в спринте на ЧМ
На стартовавшем в Иглсе (Австрия) чемпионате мира по санному спорту в спринте в двойках победили немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.
Призёрами стали австрийцы и ещё один экипаж из Германии. Лучшие из россиян Александр Денисьев и Владислав Антонов — девятые.
Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс, Австрия
Мужчины. Двойки. Спринт
1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — 29,843.
2. Петер Пенц / Георг Фишлер (Австрия) — 29,949.
3. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) — 29,956…
9. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) — 30,129…
14. Андрей Богданов / Андрей Медведев (Россия) — 30,352.
Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) — дисквалифицированы.
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