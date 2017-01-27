Саночник Репилов немного разочарован, что не стал чемпионом мира в спринте

Победу одержал австриец Вольфганг Киндль, третье место занял итальянец Доминик Фишналлер. Другой россиянин Семен Павличенко стал четвертым, Степан Федоров — 11-м, Александр Горбацевич выбыл в квалификации, заняв 19-е место. Медаль лидера общего зачета Кубка мира Репилова стала первой для россиян на турнире.

«Я, в принципе, доволен вторым местом, но все-таки лучше было стать первым, — признался Репилов. — Все-таки чемпион мира — это звучит совсем по-другому. Поэтому, испытываю чувство небольшой обиды».

«У меня в этом сезоне спринт получается, поэтому я сегодня намерен был выиграть гонку, — продолжил саночник. — Но впереди есть классическая гонка. Думаю, мы с Семеном Павличенко настроимся и выиграем медали и в ней».

Репилов после этапа Кубка мира в латвийской Сигулде стал победителем общего зачета Кубка мира в спринтерских гонках.