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27 января 2017, 19:16 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночник Репилов немного разочарован, что не стал чемпионом мира в спринте

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Роман Репилов, занявший второе место в спринте на чемпионате мира в австрийском Инсбруке, испытывает небольшое чувство разочарования от того, что не сумел стать первым. Об этом Репилов сообщил ТАСС.

Победу одержал австриец Вольфганг Киндль, третье место занял итальянец Доминик Фишналлер. Другой россиянин Семен Павличенко стал четвертым, Степан Федоров — 11-м, Александр Горбацевич выбыл в квалификации, заняв 19-е место. Медаль лидера общего зачета Кубка мира Репилова стала первой для россиян на турнире.

«Я, в принципе, доволен вторым местом, но все-таки лучше было стать первым, — признался Репилов. — Все-таки чемпион мира — это звучит совсем по-другому. Поэтому, испытываю чувство небольшой обиды».

«У меня в этом сезоне спринт получается, поэтому я сегодня намерен был выиграть гонку, — продолжил саночник. — Но впереди есть классическая гонка. Думаю, мы с Семеном Павличенко настроимся и выиграем медали и в ней».

Репилов после этапа Кубка мира в латвийской Сигулде стал победителем общего зачета Кубка мира в спринтерских гонках.
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