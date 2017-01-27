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27 января 2017, 19:00 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Демченко удовлетворен выступлением российских саночников в первый день ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту в первый день чемпионата мира выступила достойно, завоевав одну серебряную медаль в мужском спринте. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

В первый день чемпионата мира были разыграны три комплекта медалей в женском и мужском спринте а также в спринтерских состязаниях мужских экипажей <nobr>саней-двоек.</nobr> Увеличить
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В первый день чемпионата мира были разыграны три комплекта медалей в женском и мужском спринте, а также в спринтерских состязаниях мужских экипажей саней-двоек. В активе сборной России серебро Романа Репилова, Семен Павличенко занял четвертое место. В женских заездах лидер российской команды Татьяна Иванова показала шестой результат.

«Чемпионат мира только начинается, и итогами первого дня я, в принципе, удовлетворен, — заметил Демченко. — Серебро Репилова — это, конечно, хороший результат. Но и Павличенко, которому до бронзы не хватило чуть-чуть, тоже заслуживает уважения. Шестое место Ивановой позволяет с оптимизмом смотреть в завтрашний день, когда будут обычные соревнования».

В субботу будут разыграны медали у женщин и среди экипажей мужских саней-двоек.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

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