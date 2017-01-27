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27 января 2017, 18:30 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Немецкие скелетонистки заняли весь пьедестал на этапе КМ в Кёнигзее, Орлова — 15-я

Немка Жаклин Лёллинг стала победительницей соревнований на шестом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Кёнигзее.

Лёллинг по сумме двух попыток показала время 1 минута 43,21 секунды. Второе и третье места достались немкам Тине Херман (+0,45 секунды) и Анне Фернштедт (+0,46) соответственно.

Лучшей из россиянок стала Мария Орлова (+2,19), занявшая 15-е место. Елена Никитина (+2,21) и Алина Тарарыченкова (+3,76) стали 16-й и 20-й соответственно.

Для 21-летней Лёллинг эта победа стала второй в текущем розыгрыше Кубка мира после немецкого Альтенберга. Кроме того 15 января она победила на чемпионате Европы.
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