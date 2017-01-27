Саночник Репилов завоевал серебро ЧМ в спринте

Победил австриец Вольфганг Киндл, он был быстрее россиянина всего на 0,012 секунды. Третьим был итальянец Доминик Фишналлер. Россиянин Семён Павличенко уступил ему 0,004 секунды и остался за чертой призёров.



Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс, Австрия

Мужчины. Одноместные сани. Спринт



1. Вольфганг Киндл (Австрия) — 32,467.

2. Роман Репилов (Россия) — 32,479.

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 32,590.

4. Семён Павличенко (Россия) — 32,594…

11. Степан Фёдоров (Россия) — 32,722.