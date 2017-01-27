Саночник Репилов завоевал серебро ЧМ в спринте
Первую медаль сборной России на чемпионате мира по санному спорту в Иглсе (Австрия) принёс лидер Кубка мира россиянин Роман Репилов, завоевавший серебро в спринте.
Победил австриец Вольфганг Киндл, он был быстрее россиянина всего на 0,012 секунды. Третьим был итальянец Доминик Фишналлер. Россиянин Семён Павличенко уступил ему 0,004 секунды и остался за чертой призёров.
Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс, Австрия
Мужчины. Одноместные сани. Спринт
1. Вольфганг Киндл (Австрия) — 32,467.
2. Роман Репилов (Россия) — 32,479.
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 32,590.
4. Семён Павличенко (Россия) — 32,594…
11. Степан Фёдоров (Россия) — 32,722.
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