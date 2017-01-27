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27 января 2017, 17:57 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Спорт-Экспресс

Репилов — серебряный призер чемпионата мира

Роман Репилов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по санному спорту в соревнованиях одиночек.

Победу одержал австриец Вольфганг Киндль, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.

Санный спорт.

Инсбрук (Австрия).

Чемпионат мира.

Мужчины.

Одиночка.

Спринт.

1. Киндль (Австрия) — 32,467.

2. РЕПИЛОВ (Россия) — 32,479.

3. Д. Фишналлер (Италия) — 32,590.

4. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) — 32,594.

5. Моррис (США) — 32,611.

6. Лангенхан (Германия) — 32,643.

11. ФЕДОРОВ (Россия) — 32,722.
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