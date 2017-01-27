Репилов — серебряный призер чемпионата мира
Роман Репилов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по санному спорту в соревнованиях одиночек.
Победу одержал австриец Вольфганг Киндль, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.
Санный спорт.
Инсбрук (Австрия).
Чемпионат мира.
Мужчины.
Одиночка.
Спринт.
1. Киндль (Австрия) — 32,467.
2. РЕПИЛОВ (Россия) — 32,479.
3. Д. Фишналлер (Италия) — 32,590.
4. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) — 32,594.
5. Моррис (США) — 32,611.
6. Лангенхан (Германия) — 32,643.
11. ФЕДОРОВ (Россия) — 32,722.
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