Немцы Вендль и Арльт выиграли в двойках в спринте на ЧМ по санному спорту в Австрии

Вендль и Арльт показали на дистанции время 29,843 секунды. Второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер с отставанием 0,106 секунды, третьим стал еще один немецкий дуэт Тони Эггерт/Саша Бенеккен (+0,113).

Лучшие из россиян Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли девятое место (+0,286), Андрей Богданов и Андрей Медведев стали 14-ми (+0,509), а Владислав Южаков и Юрий Прохоров были дисквалифицированы.

Чемпионат мира в Иглсе завершится 29 января.