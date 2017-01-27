Немцы Вендль и Арльт выиграли в двойках в спринте на ЧМ по санному спорту в Австрии
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт. Немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золотые медали в соревнованиях двоек в спринте на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в австрийском Иглсе.
Вендль и Арльт показали на дистанции время 29,843 секунды. Второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер с отставанием 0,106 секунды, третьим стал еще один немецкий дуэт Тони Эггерт/Саша Бенеккен (+0,113).
Лучшие из россиян Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли девятое место (+0,286), Андрей Богданов и Андрей Медведев стали 14-ми (+0,509), а Владислав Южаков и Юрий Прохоров были дисквалифицированы.
Чемпионат мира в Иглсе завершится 29 января.
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