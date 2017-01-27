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27 января 2017, 16:22 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночница Иванова заняла шестое место в спринте на чемпионате мира

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года российская саночница Татьяна Иванова заняла шестое место в женском спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Россиянка показала результат 30,099 секунды.

Победу одержала американка Эрин Хэмлин (30,074), второй стала швейцарка Мартина Кохер (отставание +0,009), третьей — немка Татьяна Хюфнер (+0,010).

Иванова была единственной россиянкой, сумевшей пробиться в финал (в квалификации она была третьей). Другие три российские саночницы не попали в число 15 лучших и не смогли бороться за медали в спринте: Виктория Демченко заняла 18-е место, Екатерина Батурина — 21-е, Екатерина Катникова — 23-е.

На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в спринтерской гонке Иванова заняла седьмое место, Батурина — 13-е. Победу тогда одержала Кохер, второй стала Натали Гайзенбергер из Германии, третий результата показала другая немецкая саночница Даяна Айтбергер.
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