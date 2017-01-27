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27 января 2017, 15:26 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российские саночники Павличенко, Репилов и Федоров вышли в финал ЧМ в спринте

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров по итогам квалификации завоевали право продолжить бороться за награды в спринтерской гонке на чемпионате мира.

Лидер общего зачета Кубка мира Роман Репилов показал в квалификации третий результат. Увеличить
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В финале спринтерских состязаний выступят пятнадцать сильнейших спортсменов. Лидер общего зачета Кубка мира Роман Репилов показал в квалификации третий результат, Степан Федоров — пятый, чемпион мира и Европы Семен Павличенко — шестой. Выбыл из борьбы только один представитель России — Александр Горбацевич занял в квалификации 19-е место. Медали в мужском спринте будут разыграны позже в пятницу.

На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в мужском спринте все три первых места заняли представители Германии — Феликс Лох выиграл золото, Энди Лангенхан — серебро, Ральф Палик — бронзу. Лучший из россиян, Федоров, занял тогда десятое место, Павличенко — 12-е, Репилов — 13-е.
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