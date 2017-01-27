Все три российских экипажа саней-двоек пробились в финал ЧМ в спринте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В спринтерских состязаниях примут участие 15 сильнейших экипажей. Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли в квалификации восьмое место, Владислав Южаков и Юрий Прохоров — 11-е, Андрей Богданов и Андрей Медведев — 12-е. Медали в спринте будут разыграны позже в пятницу.