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27 января 2017, 15:11 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Все три российских экипажа саней-двоек пробились в финал ЧМ в спринте

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Все три российских экипажа саней-двоек по итогам квалификации завоевали право бороться за медали чемпионата мира в спринте.

Медали в спринте будут разыграны позже в пятницу. Увеличить
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В спринтерских состязаниях примут участие 15 сильнейших экипажей. Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли в квалификации восьмое место, Владислав Южаков и Юрий Прохоров — 11-е, Андрей Богданов и Андрей Медведев — 12-е. Медали в спринте будут разыграны позже в пятницу.

На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в спринтерской гонке экипажей саней-двоек победу одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, серебро выиграли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, третьими стали итальянцы Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер. Богданов/ Медведев заняли тогда восьмое место, Денисьев/Антонов — 10-е, Южаков/Владимир Прохоров — 13-е.
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