Красноярцы впервые в истории России выиграли Кубок Европы по бобслею

Красноярцы Дмитрий Попов и Андрей Казанцев стали обладателями Кубка Европы по бобслею, который прошел в Винтерберге (Германия). Спортсмены стали первыми в истории России обладателями такого титула, сообщает Крайспорт.

На заключительном этапе в соревнованиях «четверок» пилот Попов провел свой боб по дистанции с лучшим временем. Благодаря этому красноярец выиграл общий зачет турнира. Вместе с ним золото взяли Михаил Мордашов, Иван Кардаков и Андрей Казанцев.

По итогам 8 этапов команда Попова набрала 804 очка. Ближайшие преследователи из Германии под руководством Беннета Бухмюллера занесли в свой актив 690 баллов. Третье место заняли еще одни представители России, в числе которых — разгоняющий Павел Буряков из Красноярска.

В Крайспорте добавили, что Дмитрий Попов ранее не выигрывал европейские титулы. Бобслеист дважды становился серебряным призером чемпионата Европы.