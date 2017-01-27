Чемпионат мира по санному спорту стартует в Австрии
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по санному спорту стартует в пятницу в австрийском Инсбруке. Российские саночники успешно выступили на недавнем этапе Кубка мира в Латвии и на мировом первенстве рассчитывают на три медали.
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В составе российской сборной в Инсбруке выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и двухместные экипажи Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.
По словам главного тренера Альберта Демченко, «команда выходит на качественно новый уровень, когда может соперничать на равных с лидерами санного спорта, такими, как Германия, Австрия». В нынешнем сезоне прекрасно выступают на этапах Кубка мира российские саночники, которые выиграли три последних старта — успеха добились Павличенко и Репилов, лидирующий в общем зачете Кубка мира.
На предыдущем этапе в латвийской Сигулде две недели назад в
Надежда на три медали.
В начале января Иванова стала второй в германском Кенигзее — этот этап проходил в рамках чемпионата Европы, тогда как в мужских санях победил Павличенко. Результаты российских
Накануне чемпионата мира российские саночники провели сбор в Кенигзее — по словам Демченко, поработали с инвентарем, занимались физической подготовкой и восстановлением сил. Во вторник команда начала официальные тренировки на трассе в одном из районов Инсбрука — Иглсе.
На чемпионате мира здесь будут разыграны 12 комплектов наград. В пятницу пройдут спринтерские старты у мужчин и женщин, в субботу — соревнования женщин и мужских двоек, в воскресенье — мужских
Год назад чемпионат мира прошел в Кенигзее, российские саночники выступили неудачно, завоевав лишь одну медаль — Татьяна Иванова стала третьей в женских
Два года назад на чемпионате мира в Сигулде Семен Павличенко победил в мужских
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