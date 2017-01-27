Российские саночники нацелены на 3 медали стартующего ЧМ на фоне успехов на ЧЕ и КМ
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Уверенное выступление российских саночников на чемпионате Европы 2017 года и этапах Кубка мира 2016/2017 годов позволяют команде ставить высокие задачи и претендовать на завоевание трех медалей на чемпионате мира по санному спорту, открывающемся в пятницу на трассе в австрийском Иглсе.
Формат и участники турнира.
Старты чемпионата мира-2017 состоятся в Австрии
Россия будет представлена в Иглсе 14 спортсменами. Борьбу за награды турнира поведут Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова (все — в соревнованиях одиночников) и двухместные экипажи Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.
Предстартовый задел.
Российские спортсмены по ходу сезона обрели хорошую форму и показывают высокие результаты в 2017 году. В начале января на чемпионате Европы в Германии, совмещенном с пятым этапом Кубка мира, Павличенко выиграл золотую медаль, Репилов финишировал пятым, а Федоров — седьмым. Иванова стала серебряным призером в турнире женщин, а Демченко, в ноябре сломавшая руку, но успевшая быстро восстановиться, завершила состязания десятой. Тандемы Богданов/Медведев и Денисьев/Антонов заняли соответственно шестое и девятое места.
А шестой этап Кубка мира, прошедший
Репилов и Павличенко после шести этапов Кубка мира занимают первое и второе места в зачете Кубка мира, набрав соответственно 647 и 600 очков. В топ-6 входят австриец Вольфганг Киндль (576), неоднократный победитель Олимпиад и чемпионатов мира немец Феликс Лох (525), американец Такер Уэст (424) и Федоров (411). У женщин лидируют немки Натали Гайзенбергер (697) и Татьяна Хюфнер (635), следом за ними идут американки Эрин Хэмлин (494) и Эмили Суини (488), канадка Алекс Гоф (471) и Иванова (453).
В эстафете россияне (195) делят 4−5 места с австрийцами, уступая немцам (231), американцам (215) и канадцам (210). В состязании двоек лучший результат среди россиян у идущего восьмым экипажа Богданов/Медведев (380). На первом месте немцы Тони Эггерт/Саша Бенекен (855), опережающие соотечественников Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта (673) и американцев Мэтта Мортенсена и Джейсона Тердимэна (501).
Цель — три медали.
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт накануне соревнований заявила «Р-Спорт», что команда рассчитывает на выигрыш трех медалей — по одной в споре мужчин и женщин в одиночном разряде, а также в эстафете. «Я волнуюсь за ребят, смогут ли они показать все, на что способны, и повторить результаты, которых добились на чемпионате Европы и этапах Кубка мира, — подчеркнула глава федерации. — Мы нацелены на завоевание трех медалей, но, конечно, хотелось бы большего. И считаю, что мужчины вправе рассчитывать на две награды. Хорошие шансы у Семена Павличенко и Романа Репилова, может пробиться на пьедестал и Степан Федоров».
Аналогичные цели ставит и главный тренер национальной команды Альберт Демченко. Правда, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр отметил, что трасса в Иглсе «не очень удобна для нас и малоизученна». «Формат трехдневных соревнований на чемпионате мира впервые прошел только в прошлом году, — подчеркнул тренер команды. — Мы посмотрели, как все выглядит, и внесли необходимые коррективы в подготовку. Я надеюсь, что в этом году все спортсмены к своим стартам подойдут в хороших кондициях».
Познав вкус успеха.
Единственную победу за всю историю санного спорта в России на чемпионатах мира одержал Семен Павличенко, в 2015 году победивший на турнире в Сигулде и повторивший относящийся еще к советским временам успех Сергея Данилина, датированный 1981 годом. А наибольшее количество медалей завоевала Татьяна Иванова, на счету которой четыре серебряные награды (по две в одиночной номинации и в эстафете на первенствах мира в 2012 и 2015 годах). И в прошлом году на идентичном соревновании в Кенигзее Иванова стала единственным призером в составе сборной России, завоевав бронзу.
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