Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка Европы
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Попов впервые в истории отечественного бобслея выиграл второй по значимости кубковый трофей — Кубок Европы. Об этом сообщает пресс- служба Федерации бобслея России.
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Попов выиграл общий зачет в соревнованиях
Россиянка Любовь Черных стала третьей в общем зачете у женщин, победу одержала немка Анна Кехлер, вторая — Мартина Фонтанив из Швейцарии.
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