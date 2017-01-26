Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка Европы

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Попов выиграл общий зачет в соревнованиях бобов-четверок, а также стал первым в зачете комбинации (двойки+ четверки). Второе место в общем зачете четверток занял экипаж немца Беннета Бухмюллера, третьим стал другой российский экипаж Ивана Линючева.

Россиянка Любовь Черных стала третьей в общем зачете у женщин, победу одержала немка Анна Кехлер, вторая — Мартина Фонтанив из Швейцарии.