Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28566641/
26 января 2017, 20:33 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка Европы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Попов впервые в истории отечественного бобслея выиграл второй по значимости кубковый трофей — Кубок Европы. Об этом сообщает пресс- служба Федерации бобслея России.

Впервые в истории отечественного бобслея россиянин выиграл второй по значимости кубковый трофей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Попов выиграл общий зачет в соревнованиях бобов-четверок, а также стал первым в зачете комбинации (двойки+ четверки). Второе место в общем зачете четверток занял экипаж немца Беннета Бухмюллера, третьим стал другой российский экипаж Ивана Линючева.

Россиянка Любовь Черных стала третьей в общем зачете у женщин, победу одержала немка Анна Кехлер, вторая — Мартина Фонтанив из Швейцарии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Российские бобслеисты Попов и Бредихин заняли два первых места на этапе Кубка Европы

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Российские экипажи Дмитрия Попова и Александра Бредихина заняли первое и второе места соответственно в заезде четверок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в немецком Винтерберге.
Еще 7 новостей  Все новости
26 января

Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстранении

Боброва и Соловьев занимают второе место после короткой программы в танцах на льду на ЧЕ

ВФЛА: юристы сформулировали предложения для обращения легкоатлетки Лебедевой в CAS