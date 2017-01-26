Российские бобслеисты Попов и Бредихин заняли два первых места на этапе Кубка Европы

Попов вместе с Андреем Казанцевым, Иваном Кардаковым и Михаилом Мордасовым в четверг показал в сумме двух попыток время 1 минута 49,5 секунды. Экипаж Бредихина в составе Ростислава Гайтюкевича, Владислава Жаровцева и Сергея Сысоева уступил победителям 0,21 секунды. Третье место занял немецкий экипаж Беннета Бухмюллера (+0,28).

Еще один российский экипаж в составе Ивана Линучева, Павла Бурякова, Николая Гнездилова и Станислава Неустроева стал четвертым, отстав от лидера на 0,45 секунды.

Экипаж Попова сделал на этапе в Винтерберге победный дубль — в среду россияне стали победителями первого заезда.