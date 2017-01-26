Российские бобслеисты Попов и Бредихин заняли два первых места на этапе Кубка Европы
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Российские экипажи Дмитрия Попова и Александра Бредихина заняли первое и второе места соответственно в заезде четверок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в немецком Винтерберге.
Попов вместе с Андреем Казанцевым, Иваном Кардаковым и Михаилом Мордасовым в четверг показал в сумме двух попыток время 1 минута 49,5 секунды. Экипаж Бредихина в составе Ростислава Гайтюкевича, Владислава Жаровцева и Сергея Сысоева уступил победителям 0,21 секунды. Третье место занял немецкий экипаж Беннета Бухмюллера (+0,28).
Еще один российский экипаж в составе Ивана Линучева, Павла Бурякова, Николая Гнездилова и Станислава Неустроева стал четвертым, отстав от лидера на 0,45 секунды.
Экипаж Попова сделал на этапе в Винтерберге победный дубль — в среду россияне стали победителями первого заезда.
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