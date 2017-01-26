Российские саночники нацелены выиграть три медали на ЧМ в Иглсе

Чемпионат мира пройдет в Австрии 27—29 января . В начале января на чемпионате Европы в Кенигзее (Германия) Семен Павличенко завоевал золотую медаль, а Татьяна Иванова — серебряную награду. На чемпионате мира-2016 россияне выиграли одну бронзу, призером турнира стала Иванова.

«На спринтерские гонки на чемпионате мира мы не делаем особой ставки, — сказал в телефонном разговоре Демченко. — У нас есть утвержденный план на турнир — три медали. Тем более, что на чемпионате Европы в Кенигзее мы одну медаль не добрали — в эстафете. Основной акцент в Иглсе мы делаем на выступлении мужчин и женщин в соревнованиях на одноместных санях, а также в эстафетной гонке».

По словам собеседника агентства, он не склонен к эйфории после успешного выступления команды на предыдущем этапе Кубка мира в Сигулде, где россияне выиграли восемь медалей (четыре из них — золотые).

«Сложно сказать, получится ли перенести хорошую форму с соревнований в Сигулде на турнир в Иглсе, — подчеркнул специалист. — Физическая форма у наших ребят действительно хорошая, но все трассы разные. Конечно, мы постарались хорошо подготовиться. Но специфика санного спорта включает в себя и аспекты трассы, и факторы технического плана. Кондиции у ребят хорошие, а трассу сейчас они опробуют на тренировках. А как получится выступить — будем оценивать уже после завершения чемпионата мира».

Трасса ЧМ мало изучена

Демченко отметил, что россияне не очень хорошо знают трассу предстоящего турнира.

«Трасса в Илгсе не очень удобна для нас, — продолжил тренер. — Мы на ней мало тренируемся, потому что в осенний период она очень сильно загружена — “Школой пилотов” и другими мероприятиями. А этап Кубка мира проходит одним из первых в международном календаре. И нами она не очень хорошо изучена. К тому же, мы здесь призовые места практически не выигрывали. Единственное — Владислав Южаков и Владимир Махнутин несколько лет назад стали вторыми на этапе Кубка мира. И мне когда-то удавалось попадать в призы на этапах Кубка мира».

«Трасса в Австрии достаточно короткая — ее протяженность 1200 метров с точки мужского старта и 900 метров с женского, — продолжил собеседник. — Сложная и малоизученная трасса, но все наши ребята, как правило, хорошо стартуют, что очень важно. Формат трехдневного соревнования на чемпионате мира впервые прошел только в прошлом году. Мы посмотрели, как это все выглядит и внесли необходимые коррективы в подготовку. Я надеюсь, что в этом году все спортсмены к своим стартам подойдут в хороших кондициях».