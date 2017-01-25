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25 января 2017, 22:04 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Российские бобслеисты выиграли этап Кубка Европы в соревнованиях четвёрок

Российские бобслеисты Дмитрий Попов, Андрей Казанцев, Иван Кардаков и Михаил Мордашов одержали победу в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы в Винтерберге (Германия).

Хозяева трассы, немецкий экипаж с пилотом Кристофом Хафером, по сумме двух попыток отстали от россиян на 0,08 секунды. Бронзу завоевал ещё один экипаж из Германии с пилотом Рихардом Олснером, уступивший россиянам 0,20 секунды.

Четвёртое место занял российский экипаж Александра Бредихина. Третья российская четвёрка с пилотом Иваном Линучевым — на седьмом месте.
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