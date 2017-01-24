Горбацевич вошел в окончательный состав сборной РФ на ЧМ санному спорту в Австрии
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Александр Горбацевич вошел в окончательный состав сборной России по санному спорту для выступления на предстоящем чемпионате мира в австрийском Иглсе, сообщается на сайте Федерации санного спорта России.
Соревнования состоятся
«В последние годы в Иглсе особо значимых побед не одерживали, но настроены
«Накануне чемпионата мира команда провела тренировочные мероприятия в немецком Кенигзее. Поработали с инвентарем, занимались физической подготовкой и восстановлением сил. Сегодня начались официальные тренировки, в четверг пройдет торжественная церемония открытия соревнований, а сам турнир стартует 27 января. Ждем активной поддержки болельщиков», — добавил Демченко.
На чемпионате Европы-2017, проходившем в начале января в Кенигзее, Павличенко стал победителем турнира, а Иванова — серебряным призером.
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