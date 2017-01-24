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24 января 2017, 18:22 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Горбацевич вошел в окончательный состав сборной РФ на ЧМ санному спорту в Австрии

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Александр Горбацевич вошел в окончательный состав сборной России по санному спорту для выступления на предстоящем чемпионате мира в австрийском Иглсе, сообщается на сайте Федерации санного спорта России.

Соревнования состоятся 27—29 января. В составе сборной России на одноместных санях выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова. Также в Иглсе будут соревноваться три российских двухместных экипажа — Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

«В последние годы в Иглсе особо значимых побед не одерживали, но настроены по-боевому, готовы показать максимум, на что способны», — сказал главный тренер сборной Альберт Демченко.

«Накануне чемпионата мира команда провела тренировочные мероприятия в немецком Кенигзее. Поработали с инвентарем, занимались физической подготовкой и восстановлением сил. Сегодня начались официальные тренировки, в четверг пройдет торжественная церемония открытия соревнований, а сам турнир стартует 27 января. Ждем активной поддержки болельщиков», — добавил Демченко.

На чемпионате Европы-2017, проходившем в начале января в Кенигзее, Павличенко стал победителем турнира, а Иванова — серебряным призером.
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