Горбацевич вошел в окончательный состав сборной РФ на ЧМ санному спорту в Австрии

Соревнования состоятся 27—29 января . В составе сборной России на одноместных санях выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова. Также в Иглсе будут соревноваться три российских двухместных экипажа — Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

«В последние годы в Иглсе особо значимых побед не одерживали, но настроены по-боевому, готовы показать максимум, на что способны», — сказал главный тренер сборной Альберт Демченко.

«Накануне чемпионата мира команда провела тренировочные мероприятия в немецком Кенигзее. Поработали с инвентарем, занимались физической подготовкой и восстановлением сил. Сегодня начались официальные тренировки, в четверг пройдет торжественная церемония открытия соревнований, а сам турнир стартует 27 января. Ждем активной поддержки болельщиков», — добавил Демченко.

На чемпионате Европы-2017, проходившем в начале января в Кенигзее, Павличенко стал победителем турнира, а Иванова — серебряным призером.