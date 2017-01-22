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22 января 2017, 15:54 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Экипаж Касьянова — 8-й в четвёрках на этапе КМ по бобслею в Санкт-Морице

Латвийский экипаж Оскарса Киберманиса победил в соревнованиях четвёрок на пятом этапе Кубка мира по бобслею в Санкт-Морице.

Среди российских экипажей лучшей стала команда под управлением Александра Касьянова, показавшая восьмой результат.

Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Санкт-Мориц, Швейцария

Мужчины. Четвёрки
1. Латвия (Оскарс Киберманис) — 2.08,60.
2. Латвия (Оскарс Мелбардис) — 2.08,73.
3. Германия (Франческо Фридрих) — 2.08,90…
8. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарёв, Максим Белугин) — 2.09,15.
9. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев) — 2.09,18.
10. Россия (Максим Андрианов, Пётр Моисеев, Руслан Самитов, Илья Малых) — 2.09,25.
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