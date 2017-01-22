Ямайские бобслеисты, которые выступали на Олимпийских играх в Сочи и заняли 29-е место в соревнованиях бобов-двоек, собирают деньги на тренера, чтобы подготовиться к Играм-2018. На специальном ресурсе для краудфандинга GoFundMe спортсмены запустили проект с целью собрать $60 тысяч на оплату услуг будущего наставника.