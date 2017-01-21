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21 января 2017, 18:57 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Немецкие двойки выиграли 5-й этап Кубка мира по бобслею, россияне — девятые

Немецкие экипажи оформили победный дубль в соревнованиях двоек на пятом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Санкт-Морице (Швейцария).

Победили Йоханнес Лохнер и Кристиан Расп. Вторыми, установив во второй попытке рекорд трассы, стали Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп. Замкнули тройку лидеров американцы Стивен Холкомб и Карло Вальдес.

Лучший российский экипаж, Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв, занял 9-е место, Алексей Стульнев и Кирилл Антюх — 11-е.

Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Санкт-Мориц, Швейцария
Мужчины. Двойки

1. Йоханнес Лохнер / Кристиан Расп (Германия) — 2.10,63.
2. Франческо Фридрих / Мартин Гроткопп (Германия) — 2.10,91.
3. Стивен Холкомб / Карло Вальдес (США) — 2.11,30…
9. Александр Касьянов / Алексей Пушкарёв (Россия) — 2.11,67…
11. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) — 2.11,89…
24. Максим Андрианов / Руслан Самитов (Россия) — 1.06,47 (результат первой попытки).
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