Победили Йоханнес Лохнер и Кристиан Расп. Вторыми, установив во второй попытке рекорд трассы, стали Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп. Замкнули тройку лидеров американцы Стивен Холкомб и Карло Вальдес.



Лучший российский экипаж, Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв, занял 9-е место, Алексей Стульнев и Кирилл Антюх — 11-е.



Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Санкт-Мориц, Швейцария

Мужчины. Двойки



1. Йоханнес Лохнер / Кристиан Расп (Германия) — 2.10,63.

2. Франческо Фридрих / Мартин Гроткопп (Германия) — 2.10,91.

3. Стивен Холкомб / Карло Вальдес (США) — 2.11,30…

9. Александр Касьянов / Алексей Пушкарёв (Россия) — 2.11,67…

11. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) — 2.11,89…

24. Максим Андрианов / Руслан Самитов (Россия) — 1.06,47 (результат первой попытки).