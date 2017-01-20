Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28499731/
20 января 2017, 19:20 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Канадка Рахнева выиграла шестой этап Кубка мира, Орлова — 19-я

Канадка Мирела Рахнева победила на пятом этапе Кубка мира по скелетону в Санкт-Морице (Швейцария). Второе место заняла американка Кендалл Весенберг, третье — австрийка Янин Флок.

Россиянки Мария Орлова и Елена Никита замкнули двадцатку спортсменок, участвовавших во второй попытке. Ещё одна россиянка Юлия Канакина не квалифицировалась во вторую попытку и в итоге заняла 21-е место.

Скелетон. Кубок мира. Пятый этап. Санкт-Мориц, Швейцария
Женщины
1. Мирела Рахнева (Канада) — 2.16,53.
2. Кендалл Весенберг (США) — 2.18,36.
3. Янин Флок (Австрия) — 2.18,51…
19. Мария Орлова (Россия) — 2.20,84.
20. Елена Никитина (Россия) — 2.20,94.
21. Юлия Канакина (Россия) — 1.10,75 (результат первой попытки).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России