Канадка Рахнева выиграла шестой этап Кубка мира, Орлова — 19-я
Канадка Мирела Рахнева победила на пятом этапе Кубка мира по скелетону в
Санкт-Морице (Швейцария). Второе место заняла американка Кендалл Весенберг, третье — австрийка Янин Флок.
Россиянки Мария Орлова и Елена Никита замкнули двадцатку спортсменок, участвовавших во второй попытке. Ещё одна россиянка Юлия Канакина не квалифицировалась во вторую попытку и в итоге заняла 21-е место.
Скелетон. Кубок мира. Пятый этап.
Женщины
1. Мирела Рахнева (Канада) — 2.16,53.
2. Кендалл Весенберг (США) — 2.18,36.
3. Янин Флок (Австрия) — 2.18,51…
19. Мария Орлова (Россия) — 2.20,84.
20. Елена Никитина (Россия) — 2.20,94.
21. Юлия Канакина (Россия) — 1.10,75 (результат первой попытки).
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