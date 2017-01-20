Россиянки Мария Орлова и Елена Никита замкнули двадцатку спортсменок, участвовавших во второй попытке. Ещё одна россиянка Юлия Канакина не квалифицировалась во вторую попытку и в итоге заняла 21-е место.



Скелетон. Кубок мира. Пятый этап. Санкт-Мориц, Швейцария

Женщины

1. Мирела Рахнева (Канада) — 2.16,53.

2. Кендалл Весенберг (США) — 2.18,36.

3. Янин Флок (Австрия) — 2.18,51…

19. Мария Орлова (Россия) — 2.20,84.

20. Елена Никитина (Россия) — 2.20,94.

21. Юлия Канакина (Россия) — 1.10,75 (результат первой попытки).