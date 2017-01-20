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20 января 2017, 16:32 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Российская скелетонистка Хузина стала третьей на этапе Кубка Европы в Альтенберге

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Россиянка Рената Хузина заняла третье место на этапе Кубка Европы по скелетону в немецком Альтенберге.

По сумме двух попыток Хузина уступила 1,07 секунды победительнице соревнований немке Тамаре Зеер, которая показала результат 1 минута 58,83 секунды. Второй стала еще одна представительница Германии Луиза Хорнунг (+0,05 секунды).

Россиянки Анастасия Шлапак (+1,56), Алина Тарарыченкова (+1,86) и Мария Суровцева (+3,20) стали шестой, седьмой и 11-й соответственно.
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