Российская скелетонистка Хузина стала третьей на этапе Кубка Европы в Альтенберге

По сумме двух попыток Хузина уступила 1,07 секунды победительнице соревнований немке Тамаре Зеер, которая показала результат 1 минута 58,83 секунды. Второй стала еще одна представительница Германии Луиза Хорнунг (+0,05 секунды).

Россиянки Анастасия Шлапак (+1,56), Алина Тарарыченкова (+1,86) и Мария Суровцева (+3,20) стали шестой, седьмой и 11-й соответственно.