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20 января 2017, 14:33 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Российский скелетонист Трегубов стал третьим на этапе КМ в Швейцарии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россиянин Никита Трегубов занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. Спортсмен показал результат 2 минуты 15,65 секунды.

Победителем стал представитель Латвии Мартинс Дукурс. Увеличить
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Победителем стал представитель Латвии Мартинс Дукурс (2.15,10), вторым финишировал спортсмен из Южной Кореи Юн Сун Бин (2.15,13).

Другой россиянин Александр Третьяков показал четвертый результат (2.15,78), Евгений Рукосуев — 17-й (2.17,02).

Этап Кубка мира в Швейцарии завершится 22 января.
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Новости Бобслея, саней, скелетона

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