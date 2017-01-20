Российский скелетонист Трегубов стал третьим на этапе КМ в Швейцарии
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россиянин Никита Трегубов занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в швейцарском
Санкт-Морице. Спортсмен показал результат 2 минуты 15,65 секунды.
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Победителем стал представитель Латвии Мартинс Дукурс (2.15,10), вторым финишировал спортсмен из Южной Кореи Юн Сун Бин (2.15,13).
Другой россиянин Александр Третьяков показал четвертый результат (2.15,78), Евгений Рукосуев — 17-й (2.17,02).
Этап Кубка мира в Швейцарии завершится 22 января.
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