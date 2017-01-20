Российский скелетонист Трегубов стал третьим на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

В пятницу по сумме двух попыток Трегубов уступил 0,55 секунды победителю соревнований латвийцу Мартинсу Дукурсу, который показал результат 2 минуты 15,10 секунды, во второй попытке установив рекорд трассы. На второй позиции расположился южнокореец Ён Сун Бин (+0,03).

Россияне Александр Третьяков (+0,68) и Евгений Рукосуев (+2,92) стали 4-м и 17-м соответственно.