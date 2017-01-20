Российский скелетонист Трегубов стал третьим на этапе Кубка мира в Санкт-Морице
Россиянин Никита Трегубов занял третье место на пятом этапе Кубка мира по скелетону в швейцарском
Санкт-Морице.
В пятницу по сумме двух попыток Трегубов уступил 0,55 секунды победителю соревнований латвийцу Мартинсу Дукурсу, который показал результат 2 минуты 15,10 секунды, во второй попытке установив рекорд трассы. На второй позиции расположился южнокореец Ён Сун Бин (+0,03).
Россияне Александр Третьяков (+0,68) и Евгений Рукосуев (+2,92) стали 4-м и 17-м соответственно.
Третьяков был в числе четырех российских скелетонистов, в конце декабря отстраненных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) в связи с расследованием со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) возможного нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. 8 января IBSF сняла временное отстранение с российских спортсменов.
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