Ямайские бобслеисты ищут деньги на оплату тренера, чтобы выступить на ОИ-2018

«Олимпиада уже через год, и нам нужно активно тренируемся. С верой в Бога и друг в друга мы работаем так много, как только можем. Но нам не хватает одного — тренера. У нас есть талант, дисциплина и решимость, необходимые, чтобы бороться на зимней Олимпиаде-2018. Пожалуйста, поддержите наши усилия, чтобы собрать достаточно средств и нанять тренера», — цитирует объявление бобслеистов портал Inside the Games.