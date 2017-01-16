Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28448208/
16 января 2017, 23:18 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Ямайские бобслеисты ищут деньги на оплату тренера, чтобы выступить на ОИ-2018

Ямайские бобслеисты, которые выступали на Олимпийских играх в Сочи и заняли 29-е место в соревнованиях бобов-двоек, собирают деньги на тренера, чтобы подготовиться к Играм-2018. На специальном ресурсе для краудфандинга GoFundMe спортсмены запустили проект с целью собрать $60 тысяч на оплату услуг будущего наставника.

«Олимпиада уже через год, и нам нужно активно тренируемся. С верой в Бога и друг в друга мы работаем так много, как только можем. Но нам не хватает одного — тренера. У нас есть талант, дисциплина и решимость, необходимые, чтобы бороться на зимней Олимпиаде-2018. Пожалуйста, поддержите наши усилия, чтобы собрать достаточно средств и нанять тренера», — цитирует объявление бобслеистов портал Inside the Games.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Сборная Ямайки по бобслею начала в интернете сбор средств на нового тренера к ОИ-2018

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сборная Ямайки по бобслею ради участия в Олимпийских играх 2018 года начала в интернете сбор средств на оплату услуг нового тренера. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России