Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28446111/
16 января 2017, 18:43 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночник Павличенко намерен показать высокие результаты на ЧМ-2017

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский саночник Семен Павличенко настраивается показать максимально высокие результаты на чемпионате мира 2017 года. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В воскресенье россиянин стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде где также занял второе место в спринте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В январе россиянин завоевал золото чемпионата Европы в заездах саней-одиночек. В воскресенье Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде, где также занял второе место в спринте. В составе сборной России саночник выступит на чемпионате мира, который пройдет в австрийском Инсбруке 27—29 января.

«Настрой на чемпионат мира все такой же — хочу получить удовольствие от заездов, мне нравится показывать красивую езду на старте, — сказал Павличенко. — О медалях я не думаю, стараюсь не придавать значения статусу соревнований, дистанцируюсь, и это помогает. Однако, конечно же, любой спортсмен всегда надеется на лучшее, на высокие результаты. Никогда не думаешь о поражении, настрой только на победу».

Спортсмен считает, что к этапу Кубка мира в Сигулде практически вышел на пик физической формы. «Если честно, можно сказать, что я уже где-то рядом с пиком формы, — отметил он. — Физические показатели у меня сейчас высокие, на старте я показал личный рекорд, улучшил стартовые секунды. Очень этому рад».

В Латвии сборная России показала лучший результат в истории выступления на этапах Кубка мира, завоевав восемь медалей, из которых четыре — золотые.

«Что и говорить, мы даже сами не ожидали такого результата, все это стало сюрпризом, — признался спортсмен. — Тренеры говорят, что нужно выступать на кураже, ловить этот кураж, и, возможно, на отдельных соревнованиях нам это удается. Головокружения от успехов сейчас у сборной России нет, трудимся дальше. Соревнования прошли, мы порадовались, а дальше все — готовимся к следующим турнирам, будем бороться дальше».

Павличенко — чемпион мира 2015 года, серебряный призер турнира в эстафете.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Сборная России победила в эстафете на этапе КМ по санному спорту в Латвии

Сборная России победила в эстафете на этапе КМ по санному спорту в Латвии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в воскресенье в латвийской Сигулде. Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Владислав Южаков/ Юрий Прохоров показали результат — 2 минуты 13,178 секунды.
Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Сборная России может провести сбор перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран

Хорватский "Медвешчак" может покинуть КХЛ по окончании сезона

Василий Уткин cтанет ведущим на телеканале РБК