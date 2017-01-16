Саночник Павличенко намерен показать высокие результаты на ЧМ-2017
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский саночник Семен Павличенко настраивается показать максимально высокие результаты на чемпионате мира 2017 года. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
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В январе россиянин завоевал золото чемпионата Европы в заездах
«Настрой на чемпионат мира все такой же — хочу получить удовольствие от заездов, мне нравится показывать красивую езду на старте, — сказал Павличенко. — О медалях я не думаю, стараюсь не придавать значения статусу соревнований, дистанцируюсь, и это помогает. Однако, конечно же, любой спортсмен всегда надеется на лучшее, на высокие результаты. Никогда не думаешь о поражении, настрой только на победу».
Спортсмен считает, что к этапу Кубка мира в Сигулде практически вышел на пик физической формы. «Если честно, можно сказать, что я уже
В Латвии сборная России показала лучший результат в истории выступления на этапах Кубка мира, завоевав восемь медалей, из которых четыре — золотые.
«Что и говорить, мы даже сами не ожидали такого результата, все это стало сюрпризом, — признался спортсмен. — Тренеры говорят, что нужно выступать на кураже, ловить этот кураж, и, возможно, на отдельных соревнованиях нам это удается. Головокружения от успехов сейчас у сборной России нет, трудимся дальше. Соревнования прошли, мы порадовались, а дальше все — готовимся к следующим турнирам, будем бороться дальше».
Павличенко — чемпион мира 2015 года, серебряный призер турнира в эстафете.
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